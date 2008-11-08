Результати 14-го туру Чемпіонату України з футболу

20:46, 08 листопада 2008
Спорт
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Металург Д повернувся на другий рядок

Закінчилися сьогоднішні чотири матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу:

Зоря - Іллічівець 2:1 (Бага 35, Джихані 70 - Ярошенко 20)

Карпати - Арсенал 3:2 (Гурулі 2, Кузнєцов 10, Кожанов 13 - Закарлюка 3 пен., Олійник 55)

Таврія - Шахтар 0:2 (Фернандіньо 19, Селезньов 71)

Металург Д - Металург З 3:1 (Макрідіс 31, Ткаченко 59, Чечер 65 - Алозі 55)

Нагадаємо, що вчора був зіграний матч

ФК Харків - Дніпро 0:2 (Воробей 70, Назаренко 81)

Завтра тур закінчиться матчами (у дужках набрані очки):

Чорноморець (14) - Ворскла (23)

Кривбас (14) - Металіст (27)

Динамо (34) - ФК Львів (9)

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