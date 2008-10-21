Закінчився перший тайм в матчі Порту – Динамо

22:33, 21 жовтня 2008
Спорт
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Динамо веде в рахунку

Фото АР
Закінчився перший тайм у матчах третього раунду групового етапу Ліги Чемпіонів:

Порту - Динамо 0:1 (Алієв 27). Навчально-зразковий гол з далекого (не менше 30 метрів) штрафного.

В іншому матчі групи G: Фенербахче - Арсенал, рахунок першого тайму 1:3.

У групі Е Манчестер виграє у Селтіка 1:0, Вільярреал - Ольборг 2:2

У групі F: Баварія - Фіорентина 2:0, Стяуа - Ліон 3:2

У групі Н Ювентус веде в матчі з Реалом - 1:0. Гра Зеніт і БАТЕ закінчилася нічиєю 1:1.

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