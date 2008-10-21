Закінчився перший тайм в матчі Порту – Динамо
22:33, 21 жовтня 2008Спорт
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Динамо веде в рахунку
|Фото АР
Порту - Динамо 0:1 (Алієв 27). Навчально-зразковий гол з далекого (не менше 30 метрів) штрафного.
В іншому матчі групи G: Фенербахче - Арсенал, рахунок першого тайму 1:3.
У групі Е Манчестер виграє у Селтіка 1:0, Вільярреал - Ольборг 2:2
У групі F: Баварія - Фіорентина 2:0, Стяуа - Ліон 3:2
У групі Н Ювентус веде в матчі з Реалом - 1:0. Гра Зеніт і БАТЕ закінчилася нічиєю 1:1.
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