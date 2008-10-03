Результати матчів Кубка УЄФА

Закінчилися у відповідь матчі першого кола Кубка УЄФА з футболу

Вісла - Тоттенхем 1:1 (Перший матч 1:2)

Рапід - Вольфсбург 1:1 (0:1)

Каунас - Сампдорія 1:2 (0:5)

Спартак Москва - Банік 1:1 (1:0)

Униря - Гамбург 0:2 (0:0)

Лех - Аустрія 4:2 (1:2)

Шальке - АПОЕЛ 1:1 (4:1)

Штутгарт - Чорно Море 2:2 (2:1)

Хонка - Расинг 0:1 (0:1)

Кальмар - Фейєноорд 1:2 (1:0)

Левськи - Жиліна 0:1 (1:1)

Русенборг - Брондбю 3:2 (2:1)

Галатасарай - Беллінцона 2:1 (4:3)

МЕТАЛІСТ - Бешикташ 4:1 (0:1) - Джексон 15, 70, Дєвіч 25, Ганцарчик 75 - Нобре 90

Партизан - Тімішоара 1:0 (2:1)

Сент-Етьєнн - Хапоель 2:1 (2:1)

Динамо Бухарест - Неймеген 0:0 (0:1)

Васлуй - Славія 1:1 (0:0)

Стандард - Евертон 2:1 (2:2)

Твенте - Ренн 1:0 (1:2)

Херенвен - Віторія Сетубал 5:2 (1:1)

Артмедіа - Брага 0:2 (0:4)

Спарта - Динамо Загреб 3:3 (0:0)

Цюріх - Мілан 0:1 (1:3) (Шевченко, 70)

Зальцбург - Севілья 0:2 (0:2)

Аякс - Борац 2:0 (4:1)

Копенгаген - ФК Москва 1:1 (2:1)

Брюгге - Янг Бойз 2:0 (2:2)

Удінезе - Борусія 0:2 (2:0) - 4:3 за пенальті

Олімпіакос - Нордшелланд 5:0 (2:0)

Мазервелл - Нансі 0:2 (0:1)

Манчестер Сіті - Омонія 2:1 (2:1)

ПСЖ - Кайзеріспор 0:0 (2:1)

Депортіво - Бранн 2:0 (0:2) - 3:2 за пенальті

Астон Вілла - Літекс 1:1 (3:1)

Бенфіка - Наполі 2:0 (2:3)

Валенсія - Марітіму 2:1 (1:0)

Віторія Гимараеш - Портсмут 2:2 (0:2)

30 вересня були зіграні матчі

ЦСКА Москва - Славен 1:0 (перший матч 2:1)

Сент-Патрік - Герта - 0:0 (0:2).

Команди, позначені чорним, виходять до групового етапу

Груповий етап триватиме з 23 жовтня по 18 грудня. Його учасники діляться на вісім груп по п`ять команд. Кожна команда проводить в групі по чотири гри - дві вдома, дві на виїзді. До стадії плей-офф виходять володарі перших трьох місць у групах, а також команди, що посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.