Ще дві медалі в скарбничці паралімпійської збірної України

Плавець Андрій Калина (SB8) на дистанції 100 метрів брасом з результатом 1.07.01 встановив новий світовий рекорд. Олімпійський чемпіон Афін упевнено виграв заплив і приніс, таким чином, восьму золоту медаль в українську скарбничку Паралімпійськіх ігор в Пекіні.

Ще одна бронза на рахунку Олени Акопян в змаганнях з плавання на дистанції 200 метрів вільним стилем (S5).

Таким чином, у скарбничці паралімпійскої збірної України вже 22 медалі (8 золотих, 5 срібних і 9 бронзових). У загальному заліку українська збірна займає 4-е місце.

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