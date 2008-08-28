Склади “кошиків” перед жеребкуванням Ліги Чемпіонів
Залишилося півгодини
О 19.00 починається жеребкування групового раунду Ліги Чемпіонів
1-й кошик
"Манчестер Юнайтед" (Англія)
"Челсі" (Англія)
"Ліверпуль" (Англія)
"Барселона" (Іспанія)
"Арсенал" (Англія)
"Ліон" (Франція)
"Інтернаціоналі" (Італія)
"Реал" Мадрид (Іспанія)
2-й кошик"Баварія" (Німеччина)
ПСВ (Нідерланди)
"Вільярреал" (Іспанія)
"Рома" (Італія)
"Порту" (Португалія)
"Вердер" (Німеччина)
"Спортинг" (Португалія)
"Ювентус" (Італія)
3-й кошик
"Олімпік" (Франція)
"Зеніт" (Росія)
"Стяуа" (Румунія)
"Панатінаїкос" (Греція)
"Бордо" (Франція)
"Селтік" (Шотландія)
"Базель" (Швейцарія)
"Фенербахче" (Туреччина)
4-й кошик
"Шахтар" (Україна)"Фіорентіна" (Італія)
"Атлетіко" (Іспанія)
"Динамо" Київ (Україна)
ЧФР Клуж (Румунія)
"Ольборг" (Данія)
"Анортосіс" (Кіпр)
БАТЕ (Білорусь)