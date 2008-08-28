Склади “кошиків” перед жеребкуванням Ліги Чемпіонів

18:31, 28 серпня 2008
Спорт
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Залишилося півгодини

О 19.00 починається жеребкування групового раунду Ліги Чемпіонів

1-й кошик

"Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Челсі" (Англія)

"Ліверпуль" (Англія)

"Барселона" (Іспанія)

"Арсенал" (Англія)

"Ліон" (Франція)

"Інтернаціоналі" (Італія)

"Реал" Мадрид (Іспанія)

2-й кошик

"Баварія" (Німеччина)

ПСВ (Нідерланди)

"Вільярреал" (Іспанія)

"Рома" (Італія)

"Порту" (Португалія)

"Вердер" (Німеччина)

"Спортинг" (Португалія)

"Ювентус" (Італія)

3-й кошик

"Олімпік" (Франція)

"Зеніт" (Росія)

"Стяуа" (Румунія)

"Панатінаїкос" (Греція)

"Бордо" (Франція)

"Селтік" (Шотландія)

"Базель" (Швейцарія)

"Фенербахче" (Туреччина)

4-й кошик

"Шахтар" (Україна)

"Фіорентіна" (Італія)

"Атлетіко" (Іспанія)

"Динамо" Київ (Україна)

ЧФР Клуж (Румунія)

"Ольборг" (Данія)

"Анортосіс" (Кіпр)

БАТЕ (Білорусь)

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