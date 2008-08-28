Склади “кошиків” перед жеребкуванням Ліги Чемпіонів

Залишилося півгодини

О 19.00 починається жеребкування групового раунду Ліги Чемпіонів 1-й кошик "Манчестер Юнайтед" (Англія) "Челсі" (Англія) "Ліверпуль" (Англія) "Барселона" (Іспанія) "Арсенал" (Англія) "Ліон" (Франція) "Інтернаціоналі" (Італія) "Реал" Мадрид (Іспанія) 2-й кошик "Баварія" (Німеччина) ПСВ (Нідерланди) "Вільярреал" (Іспанія) "Рома" (Італія) "Порту" (Португалія) "Вердер" (Німеччина) "Спортинг" (Португалія) "Ювентус" (Італія) 3-й кошик "Олімпік" (Франція) "Зеніт" (Росія) "Стяуа" (Румунія) "Панатінаїкос" (Греція) "Бордо" (Франція) "Селтік" (Шотландія) "Базель" (Швейцарія) "Фенербахче" (Туреччина) 4-й кошик "Шахтар" (Україна) "Фіорентіна" (Італія) "Атлетіко" (Іспанія) "Динамо" Київ (Україна) ЧФР Клуж (Румунія) "Ольборг" (Данія) "Анортосіс" (Кіпр) БАТЕ (Білорусь)

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