Зіграно три матчі в Лізі Чемпіонів УЄФА

Завтра грають Шахтар і Динамо

Відбулися перші з матчей-відповідей третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА. "Вісла" (Краків, Польща) - "Барселона" (Іспанія) - 1:0 (перший матч 0:4) "Артмедіа" (Словаччина) - "Ювентус" (Італія) 1:1 (перший матч 0:4) "Панатінаїкос" (Греція) - "Спарта" (Чехія) 1:0 (перший матч 2:1) (Виділено команди, які вийшли до групового раунду) Завтра відбудеться решта матчів третього відбіркового раунду: "Славія" (Чехія) - "Фіорентіна" (Італія) (перший матч 0:2) "Олімпіакос" (Греція) - "Анортосіс" (Кіпр) (перший матч 0:3) "Базель" (Швейцарія) - "Гімараеш" (Португалія) (перший матч 0:0) "Динамо" Загреб (Хорватія) - "ШАХТАР" (Україна) (перший матч 0:2) "Атлетіко" (Іспанія) - "Шальке-04" (Німеччина) (перший матч 0:1) "Каунас" (Литва) - "Ольборг" (Данія) (перший матч 0:2) БАТЕ (Білорусь) - "Левські" (Болгарія) (перший матч 1:0) "Ліверпуль" (Англія) - "Стандард" (Бельгія) (перший матч 0:0) "Фенербахче" (Туреччина) - "Партизан" (Сербія) (перший матч 2:2) "Арсенал" (Англія) - "Твенте" (Голландія) (перший матч 2:0) "ДИНАМО" Київ (Україна) - "Спартак" Москва (Росія) (перший матч 4:1) "Олімпік" (Франція) - "Бранн" (Норвегія) (перший матч 1:0) "Стяуа" (Румунія) - "Галатасарай" (Туреччина) (перший матч 2:2)

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