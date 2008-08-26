Зіграно три матчі в Лізі Чемпіонів УЄФА
Завтра грають Шахтар і Динамо
Відбулися перші з матчей-відповідей третього відбіркового раунду Ліги Чемпіонів УЄФА.
"Вісла" (Краків, Польща) - "Барселона" (Іспанія) - 1:0 (перший матч 0:4)
"Артмедіа" (Словаччина) - "Ювентус" (Італія) 1:1 (перший матч 0:4)
"Панатінаїкос" (Греція) - "Спарта" (Чехія) 1:0 (перший матч 2:1)
(Виділено команди, які вийшли до групового раунду)
Завтра відбудеться решта матчів третього відбіркового раунду:
"Славія" (Чехія) - "Фіорентіна" (Італія) (перший матч 0:2)
"Олімпіакос" (Греція) - "Анортосіс" (Кіпр) (перший матч 0:3)
"Базель" (Швейцарія) - "Гімараеш" (Португалія) (перший матч 0:0)
"Динамо" Загреб (Хорватія) - "ШАХТАР" (Україна) (перший матч 0:2)"Атлетіко" (Іспанія) - "Шальке-04" (Німеччина) (перший матч 0:1)
"Каунас" (Литва) - "Ольборг" (Данія) (перший матч 0:2)
БАТЕ (Білорусь) - "Левські" (Болгарія) (перший матч 1:0)
"Ліверпуль" (Англія) - "Стандард" (Бельгія) (перший матч 0:0)
"Фенербахче" (Туреччина) - "Партизан" (Сербія) (перший матч 2:2)
"Арсенал" (Англія) - "Твенте" (Голландія) (перший матч 2:0)
"ДИНАМО" Київ (Україна) - "Спартак" Москва (Росія) (перший матч 4:1)
"Олімпік" (Франція) - "Бранн" (Норвегія) (перший матч 1:0)
"Стяуа" (Румунія) - "Галатасарай" (Туреччина) (перший матч 2:2)