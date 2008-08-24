Президент МОК оголосив Олімпійські ігри закритими

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Жак РОГГЕ оголосив літні Олімпійські ігри-2008 закритими.

Церемонія закриття відбулася в Пекіні на стадіоні "Пташине гніздо" - головній арені XXIX літньої Олімпіади. На початку церемонії відкриття на головній арені Олімпіади з`явилися представники всіх країн - учасниць Олімпіади.

У виступі Ж.Рогге назвав Ігри та їх організацію "винятковими", а глава КНР ХУ Цзіньтао запевнив, що влада Китаю задоволена тим, як пройшла Олімпіада-2008 в Пекіні. "Успіх пекінської Олімпіади став можливий завдяки старанням всього китайського народу і людей всього світу", - сказав в неділю на зустрічі з лідерами зарубіжних країн голова КНР.

Після того, як вогонь Ігор-2008 був погашений Олімпійський прапор передали мерові Лондона Борису Джонсону. XXX літні Олімпійські ігри пройдуть 2012 року в столиці Великої Британії.

У церемонії закриття Олімпіади-2008 взяли участь, зокрема, гітарист британської групи Led Zeppelin Джіммі Пейдж, а також колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем.