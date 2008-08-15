Золото Олімпіади одержують Китай, Японія, Велика Британія та Франція

Чергові медалі на Пекінській Олімпіаді розіграли борці, велосипедисти й фехтувальники

*** У фіналі олімпійського поєдинку дзюдоїсток у ваговій категорії понад 78 кілограмів, перемогу отримала китайська спортсменка Вень Тон. Вона принесла своїй збірній 24-у золоту медаль. Друге місце посіла дзюдоїстка з Японії Макі Цукада. Бронзові нагороди дісталися спортсменці із Словенії Люсії Полвадер і кубинці Ідаліс Ортіс.

Вень Тон взяла перемогу за 12 секунд до кінця поєдинку, в якому з рахунком 10:1 лідирувала японська атлетка. Проте китаянка провела прийом, який дозволив їй стати чемпіонкою.

*** Японець Сатосі Ісії виграв золоту медаль в турнірі дзюдоїстів у ваговій категорії понад 100 кілограмів. У фіналі Ісії отримав перемогу над Абдулло Тангрієвим з Узбекистану. Бронзові нагороди здобули кубинець Оскар Брайсон і француз Теді Рінер.

*** Чоловіча збірна Великобританії з велотреку виборола золоті медалі в командному спринті. У фінальному заїзді Джеймі Стафф, Джейсон Кенні і Кріс Хой перемогли французьких спортсменів. Бронзові нагороди дісталися німецькій команді, яка виграла заїзд за третє місце у збірної Австралії.

У фіналі британські велогонщики показали результат 43,128 секунди, випередивши французів більш ніж на півсекунди. Срібними призерами сталі Грегорі Бож, Кевін Сіро і Арно Турнан. У складі німецької команди бронзові нагороди одержали Рене Ендерс, Максиміліан Леві і Штефан Німке.

*** Французькі фехтувальники стали чемпіонами Олімпіади-2008 в командному турнірі шпажистів. У фіналі Жером Жанне, Фабріс Жанне та Ульріш Робейрі перемогли поляків з рахунком 45:29. Бронзові медалі виграла команда Італії, яка в матчі за третє місце взяла гору над збірною Китаю.

Фінальний поєдинок проходив з помітною перевагою французів, які до кінця шостої сутички (з дев`яти) вели з рахунком 30:14. У матчі за третє місце збірна Італії переконливо перемогла китайців - 45:35.

За матеріалами олімпійського проекту Ленты.ру