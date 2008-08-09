Грузинських спортсменів можуть дискваліфікувати на Олімпіаді

Грузинські спортсмени можуть бути дискваліфіковані на Олімпіаді в Пекіні. Про це повідомив президент Грузії Михайло Саакашвілі у суботу на зустрічі з опозицією, передає “Новини-Грузія” .

"Наші олімпійці збираються провести в Пекіні на Олімпіаді акцію протесту, щоб привернути увагу світу до того, що сьогодні відбувається в Грузії. Згідно зі статутом олімпійського комітету, це спричинить за собою дискваліфікацію спортсменів", - сказав Саакашвілі.

Він також повідомив, що декілька спортсменів заявили про свій намір повернутися до Грузії якнайшвидше для того, щоб записатися в резервісти.