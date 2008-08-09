Шосейну велогонку на Олімпіаді-2008 виграв іспанець (фото)

За ним прийшли італієць і швейцарець

Іспанець Самуель Санчес здобув золото в груповій гонці велосипедистів. На другому місці Давиде Ребеллін (Італія), на третьому - Фабіан Канчеллара (Швейцарія). Після розіграшу чотирьох комплектів нагород перше місце в командному заліку у Китаю (2 медалі), друге ділять Чехія і Іспанія. Фото Reuters

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