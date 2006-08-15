До Києва приїде ”Ліверпуль”

Ізраїльський футбольний клуб "Маккабі" з Хайфи проведе матч у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2006/2007 року проти англійського "Ліверпуля" 22 серпня в Києві, мовиться в поширеній у понеділок заяві УЕФА.

Гра пройде на стадіоні київського "Динамо" імені Валерія Лобановського і почнеться в 21:35 за місцевим часом. За підсумками першого матчу "Ліверпуль" веде 2:1.

Нагадаємо, що УЕФА ухвалила не проводити жодного матчу європейських футбольних турнірів в Ізраїлі з міркувань безпеки через озброєний конфлікт на півночі країни і в Лівані.

Як наголошується в заяві, адміністрація УЕФА продовжує уважно стежити за розвитком подій в Ізраїлі. Рішення з приводу будь-яких міжнародних матчів на території цієї країни буде ухвалене окремо, залежно від того, як зміниться обстановка.

newsru.com