Розпочався 3-й тур Чемпіонату України з футболу
20:58, 01 серпня 2008Спорт
1076
Попереду два футбольні дні
Матчем Чорноморця і Карпат розпочався 3-й тур Чемпіонату України з футболу
Чорноморець - Карпати 3:0 (Васкес 26, Коритько 46, 64).
У Чорноморця це перший виграш і перші три очки в сезоні, Карпати вдовольняються поки що одним очком, здобутим в грі з Шахтарем.
Завтра відбудуться матчі: Динамо - Металіст, Кривбас - Металург Д, ФК Харків - Арсенал, ФК Львів - Дніпро. Післязавтра: Таврія - Ворскла, Шахтар - Іллічівець, Зоря - Металург З
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter