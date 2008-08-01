Матчем Чорноморця і Карпат розпочався 3-й тур Чемпіонату України з футболу

Чорноморець - Карпати 3:0 (Васкес 26, Коритько 46, 64).

У Чорноморця це перший виграш і перші три очки в сезоні, Карпати вдовольняються поки що одним очком, здобутим в грі з Шахтарем.

Завтра відбудуться матчі: Динамо - Металіст, Кривбас - Металург Д, ФК Харків - Арсенал, ФК Львів - Дніпро. Післязавтра: Таврія - Ворскла, Шахтар - Іллічівець, Зоря - Металург З