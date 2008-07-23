Закінчилися сьогоднішні матчі в Лізі Чемпіонів УЄФА

23:16, 23 липня 2008
Спорт
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Попереду другий відбірковий раунд

Завершилися сьогоднішні матчі (матчі у відповідь) першого відбіркового раунду Ліги чемпіонів

Будучность (Підгорице, Чорногорія)  – Тампере Юнайтед (Фінляндія) 1:1. (Перший матч 1:2)

Валур (Рейк`явік, Ісландія) - БАТЕ (Борисів, Білорусь) - 0:1 (0:2)

Пюнік (Абовян, Вірменія) - Анортосіс (Нікосія, Кіпр) 0:2 (0:1)

Домжале (Словенія) - Дюделанж (Люксембург) 1:0 (1:0)

Модриця (Боснія і Герцеговина) - Динамо (Тірана, Албанія) - 2:1 (2:0)

Динамо (Загреб, Хорватія) – Лінфілд (Північна Ірландія) - 1:1 (2:0)

Гетеборг (Швеція) - Мурата (Сан-Маріно) 4:0 (5:0)

Левадія (Таллін, Естонія) - Дрогеда (Ірландія) 0:1 (1:2)

Артмедіа (Словаччина) - Валетта (Мальта) - 1:0 (2:0)

Нагадаємо, що вчорашні 5 матчів закінчилися так:

Работнічки (Скоп`є, Македонія) - Інтер (Баку, Азербайджан) 1:1. (0:0)

Вентспілс (Латвія) - Ланеллі (Уельс) 4:0 (0:1)

Каунас (Литва) - Санта-Колома (Андорра) 3:1 (4:1)

Шериф (Тираспіль) - Актобе (Актюбинськ, Казахстан) 4:0 (0:1)

Рунавік (Фарери) - Динамо (Тбілісі) - 1:0 (0:3)

Команди, що вийшли в другий раунд, виділені. Ігри другого відбіркового раунду відбудуться 29 липня.

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