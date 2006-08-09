Букмекери ставлять на ”Динамо” і ”Шахтар”

Напередодні перших матчів третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, в якому зіграють українські клуби, букмекери висловили свою думку, щодо результату поєдинків.

На перемогу донецької команди в матчі з польською "Легією" авторитетна букмекерська контора William Hill ставить 1:1,5, а на перемогу "Динамо" в Києві над стамбульським "Фенербахче" - 1:1,9.

Ставки на перемогу поляків або турків відповідно нижче - 1:6,0 і 1:3,6.

Вже в середу, 9 серпня, донецький "Шахтар" і київське "Динамо" проведуть перші поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів.

За право грати в груповому етапі турніру кияни посперечаються з віце-чемпіоном Туреччини стамбульським "Фенербахче", а "гірникам" протистоятиме перша команда Польщі - варшавська "Легія".

Згідно жеребу UEFА, обидві українські команди свої двохматчеві дуелі почнуть удома, що, за традицією, вважається деякою перевагою суперника.

Серйознішим виглядає опонент киян. Варто відзначити, що пара "Динамо" - "Фенербахче" на даному етапі практично не поступається дуетам "Гамбург" - "Осасуна" і "Мілан" - "Црвена Звезда".

Керівники стамбульців і киян в унісон заявили, що їм трапився один з найсильніших суперників, але в той же час обидві сторони висловили впевненість в успішному результаті.

Кореспондент за матеріалами: "Дело"