Українські біатлоністки не завоювали жодної медалі на Чемпіонаті світу

Всього в гонці за участю 30 найсильніших біатлоністок світу на даний момент брали участь чотири українки.

Вже на першому вогневому рубежі допустила один промах Валентина Семеренко і два - лідер команди Олена Підгрушна. Тим самим, вони фактично позбавили себе можливості боротися за медалі в гонці. На другому вогневому рубежі допустила два промахи Юлія Джима та опустилася за межі Топ-20 в компанію до Семеренко і Підгрушної. Єдиною, хто продовжувала боротися за медалі, залишалася Ірина Варвинець. Але й вона на 3-му рубежі допустила єдиний промах і не змогла боротися з лідерами по швидкості проходження дистанції.

На фініші Варвінець була 16-ю (1 промах, 1 хвилина 31.1 секунди відставання), Підгрушна - 18-ю (2, +1:39.2), Джима - 25-ю (3, +2:32.1), Семеренко - 26-ю (3, +2:58.2).

Переможницею гонки стала француженка Марі-Дорен Абер, яка завоювала третє золото ЧС-2016 (0 промахів, 35 хвилин 28.5 секунди), срібло у Лаури Дальмайєр з Німеччини (1, +7,3 секунди), бронза - у Кайси Маккарайнен з Фінляндії (1, +8,1 сек).

Таким чином, спортсменки збірної України не завоювали жодної нагороди ЧС в Холменколлені. Єдину медаль для української збірної, на даний момент, у чоловічому спринті приніс Сергій Семенов.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з біатлону проходить в передмісті столиці Норвегії Осло з 3 по 13 березня.

Змагання завершаться в неділю ввечері чоловічою гонкою мас-старт.