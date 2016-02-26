Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудеться 26 лютого

У п'ятницю, 26 лютого, у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Жеребкування відбудеться о 14.00 за київським часом.

Згідно регламенту змагань, жеребкування буде відкритим - без сіяних команд і без розведення по різних парах представників однієї асоціації. Остаточно процедура буде підтверджена безпосередньо перед жеребкуванням.

Крім того, УЄФА не доведеться традиційно розводити команди з Росії і України, тому що обидва представника РФ в євротурнірі - московський "Локомотив" і "Краснодар" вибули з боротьби в ЛЕ на стадії 1/16 фіналу.

Матчі 1/8 фіналу пройдуть 10 і 17 березня.