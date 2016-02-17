Українські біатлоністи посіли 9-е місце в одиночній змішаній естафеті Юнацьких олімпійських Ігор

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилася змішана одиночна естафетна гонка з біатлону в рамках зимових Юнацьких олімпійських ігор, в якій збірна України посіла 9-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці в середині дистанції впевнено лідирували з 10-секундною перевагою над найближчими опонентами, але потім почали грубо помилятися на вогневих рубежах.

Дмитренко на своїй заключній стрільбі змогла з п'яти мішеней вразити тільки чотири, проїхавши одне штрафне коло. У свою чергу, Телень на двох вогневих рубежах не закрив, в сукупності, три мішені. Таким чином, з 4 штрафними колами і 14 використаними додатковими патронами наша команда відстала від переможців на 1 хвилину 35.3 секунди.

Сенсаційну перемогу в цій гонці здобули спортсмени збірної Китаю, які випередили на фініші на 0,2 секунди команду Норвегії. Третє місце та бронзові нагороди у дуету з Росії.