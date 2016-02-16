Лижний двоборець Мазурчук потрапив до сімки найсильніших Юнацьких олімпійських ігор

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилися змагання з лижного двоборства в рамках Юнацьких олімпійських ігор, в яких українець Дмитро Мазурчук посів 7-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

В першому виді програми - стрибках з трампліну - українець стрибнув на 91 метр і отримав від суддів 50,5 бала, що дозволило йому посісти 8-е місце в проміжній таблиці з відставанням від лідера на старті лижної гонки в 1 хвилину 13 секунд.

Відіграти таке значуще відставання на лижній дистанції він не зміг, але скоротив його до 53,9 секунди, піднявшись на 7-е місце. Мазурчук перетнув фінішну лінію через 11 хвилин 33,6 секунди після початку гонки.

Чемпіоном Ігор у цьому виді програми став Тім Копп з Німеччини, призерами - Бен Лооміс (США) і Ондржей Пазут з Чехії.

Всього в соревнвоаниях брали участь 14 спортсменів.