Саночник Стахів не потрапив в десятку кращих Юнацьких олімпійських ігор

У Ліллехаммері (Норвегія) завершилися змагання з санного спорту в одномісних санях у юнаків, де українець Ігор Стахів посів 13-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен подолав дистанцію з першої спроби за 48,964 секунди і займав у проміжній таблиці 14-е місце. У другій спробі результат Стахіва був трохи кращим - 48,771, що дозволило йому в цій спробі зайняти 12-е місце.

Загальний результат українця 1 хвилина 37.735 секунди, а відставання від переможця становить 2.426 секунди. У підсумковій таблиці він став 13-м

Переможцем змагань став Кристерс Апарджодс з Латвії, а призерами - Пауль-Лукас Хайдер з Німеччини й Рід Ваттс з Канади.

Як повідомляв УНІАН, II зимові Юнацькі Олімпійські ігри проходять з 12 по 21 лютого. 1100 спортсменів з 71 країни у віці від 14 до 18 років розіграють 70 комплектів нагород.