Збірна України з міні-футболу зіграє у плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу зі Словаччиною

У Белграді відбулося жеребкування стикових матчів за право зіграти на Чемпіонаті світу-2016 з футзалу, за результатами якої суперником збірної України стала команда Словаччини, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Вирішальний матч-відповідь відбудеться в Україні.

В інших парах зійдуться: Словенія - Іспанія, Польща - Казахстан, Сербія - Португалія, Білорусь - Росія, Нідерланди - Азербайджан та Угорщина - Італія.

Згідно з регламентом, у ході жеребкування командам, які посіли перші місця в групах основного раунду кваліфікаційного турніру, належало дізнатися суперників з числа команд, що фінішували другими в групах. Команди, які грали в одній групі, були розведені по різних парах.

Таким чином, українцям не могла попастися в опоненти збірна Угорщини. Потенційними противниками були збірні Білорусі, Сербії, Нідерландів, Словенії, Польщі та Словаччини.

Серед 14 команд, які дізналися своїх суперників, були дворазові чемпіони світу іспанці, а також збірні Італії, Португалії, Росії, Сербії та України, які були учасниками першості планети у 2012-м. Не обійдеться без угорців, які грали в заключній частині першого мундіалю, тоді як команди Азербайджану, Білорусі, Словаччини та Словенії можуть вперше пробитися на ЧС. У свою чергу, Казахстан у 2000 році потрапив на чемпіонат світу через азіатську конфедерацію.

Матчі плей-офф заплановані на 22 березня і 12 квітня. Сім переможців будуть представляти Європу на чемпіонаті світу в Колумбії.

Чемпіонат світу пройде з 14 вересня по 2 жовтня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, на чемпіонаті Європи, що триває у ці дні в Белграді, збірна України пробилася до 1/4 фіналу де поступилася господарям змагань команді Сербії, пропустивши вирішальний м`яч на останній секунді гри - 1:2. В суботу, 13 лютого, у фіналі Євро зустрінуться команди Іспанії та Росії. У грі за 3-4 місця зійдуться Сербія - Казахстан.