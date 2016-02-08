Збірна України з футзалу програла чвертьфінал Євро Сербії на останній секунді

У Белграді (Сербія) завершився матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи з міні-футболу, в якому збірна України зустрічалася з господарями турніру командою Сербії і програла, пропустивши м'яч на останній секунді - 1:2, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч проходив у рівній напруженій боротьбі, де серби відкрили рахунок у першому таймі. На 2-й хвилині голкіпер збірної України Євген Іваняк невиправдано вийшов далеко в поле, Слободан Яньїч відпасував назад і Младен Коцич завдав точний удар по порожнім воротам.

Зрівняти рахунок підопічні Олександра Косенка зуміли в другому таймі. На 24-й хвилині після прострілу з ауту Микола Грицина з близької відстані переправив м'яч у ворота. Після цього моменту гра різко загострилася. Спочатку здавалося, що збірна України зуміла перехопити ініціативу, але жодного свого шансу команда не реалізувала. А потім ряд вигідних ситуацій не використали серби. А доля матчу була вирішена в той момент, коли, здавалося, овертайму не уникнути.

На останню атаку у сербів залишалося близько 5 секунд, які господарі Євро-2016 використали максимально ефективно. Після накиду Марко Періча з флангу Мілош Сіміч переправив м'яч у сітку.

У півфіналі збірна Сербії зіграє з переможцем матчу Росія - Азербайджан. За місце в іншому півфіналі посперечаються Іспанія - Португалія та Італія - Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з міні-футболу проходить у Белграді з 2 по 13 лютого.