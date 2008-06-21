Перед грою Росія-Голландія поліція перекрила в'їзди в місто

Швейцарська поліція за кілька годин до початку чвертьфінального матчу футбольного чемпіонату Європи Росія - Голландія пішла на крайній крок - перекрила всі в`їзди до Базеля, де відбудеться гра. Сили правопорядку пішли на це через величезний наплив болівальників з Голландії, інформує голландський телеканал NOS.

Як повідомляється, в місті вже близько 150 тисяч "помаранчевих" болільників, з яких тільки 30 тисяч зможуть потрапити на стадіон "Санкт-Якоб Парк", який вміщує 42,5 тисячі глядачів.

Міські фан-зони, де організатори заготовили для болільників 245 тисяч літрів пива, вже переповнені і більше не в змозі вмістити всіх охочих подивитися цю гру там. Це стало неприємним сюрпризом для голландських болільників. Утім, поки вони поводяться мирно. А за кілька годин до гри, знемагаючи від 30-градусної спеки болільники влаштували масове купання в Рейні.