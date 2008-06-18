Євро-2008: закінчилися матчі в групі D

23:35, 18 червня 2008
Спорт
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Росія вийшла... на голландців

Закінчилися матчі третього туру чемпіонату Європи з футболу в групі D.

Греція - Іспанія 1:2 (Харістеас 43 - де ла Ред 62, Гуїса 89)

Росія - Швеція 2:0 (Павлюченко 24, Аршавін 50)

До плей-офф виходять Іспанія з абсолютним результатом, і Росія з дуже навіть непоганим.

Завтра відбудеться перший матч чвертьфіналу: Португалія - Німеччина.

20 червня гратимуть Хорватія - Туреччина.

21 червня: Голландія - Росія

22 червня: Іспания - Італія

 

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