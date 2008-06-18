Євро-2008: закінчилися матчі в групі D

Росія вийшла... на голландців

Закінчилися матчі третього туру чемпіонату Європи з футболу в групі D. Греція - Іспанія 1:2 (Харістеас 43 - де ла Ред 62, Гуїса 89) Росія - Швеція 2:0 (Павлюченко 24, Аршавін 50) До плей-офф виходять Іспанія з абсолютним результатом, і Росія з дуже навіть непоганим. Завтра відбудеться перший матч чвертьфіналу: Португалія - Німеччина. 20 червня гратимуть Хорватія - Туреччина. 21 червня: Голландія - Росія 22 червня: Іспания - Італія

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