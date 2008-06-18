З Ай-Петрі зроблять гірськолижний курорт

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО підтримує ідею розвитку Ай-Петрі як гірськолижного курорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

За словами А.ГРИЦЕНКА, цей проект потрібно розробляти «без порушень, без екологічного навантаження», залучаючи екологів. «Потрібно розробити такий проект гірськолижного курорту, який відповідав би вимогам, дав би можливість місцевим радам заробляти на життя і популяризувати гору Ай-Петрі», - сказав кримський спікер.

«Я за такий проект, без персоналій, хто там вкладатиме інвестиції. У мене пропозицій немає, і ми там для себе нічого не резервуємо, як деякі думають, що кримські урядовці накинули оком на Ай-Петрі. Боже! Ми звернули увагу на Ай-Петрі, щоб там була екологічно чиста територія, іншого бажання в нас немає», - додав А.ГРИЦЕНКО.

Зараз на плато Ай-Петрі розташовано об`єкти, які псують імідж Південного берега, зазначив спікер. «Не мають ні води, ні каналізації, антисанітарні умови, годують відпочивальників, не зрозуміло, де миють продукти. Ми протестуємо проти цього», - сказав він.

Верховна Рада автономії сьогодні скасувала рішення, прийняте кримським парламентом 2003 року, про встановлення меж селища Охотніче на плато Ай-Петрі. Скасоване рішення встановлювало площу селища Охотніче Лівадійської селищної ради в 38,2 га. "Ми скасовуємо те рішення, яке було прийнято кілька років тому і завдяки якому на Ай-Петрі запанувала ось ця вакханалія, з`явилися шалмани, які торгують усім підряд, з порушенням законів перебувають дикі тварини, з яких знущаються", - заявив віце-спікер парламенту автономії Михайло БАХАРЄВ.

Голова парламенту автономії прогнозує, що Лівадійська селищна рада спробує оскаржити ухвалене сьогодні рішення. «Тому судитимемося і відстоюватимемо наведення ладу на цій території», - сказав А.ГРИЦЕНКО.