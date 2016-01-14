Українські біатлоністки не потрапили в призери індивідуальної гонки етапу Кубка світу

В німецькому Рупольдінгу завершилася жіноча індивідуальна гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, де краща з українок - Олена Підгрушна - посіла лише 16-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Підгрушна лише один раз схибила на вогневому рубежі (1 хвилина штрафу), але суттєво відставала від лідерів по швидкості проходження траси, поступившись у підсумку переможниці 2 хвилини 32,3 секунди.

Серед інших українок 26-е місце посіла Валентина Семеренко (3:21,4, 2 промахи), 29-е - Юлія Джима - (3:29,0, 3 промахи), 41-е - Ірина Варвінець (+4:35.6, 2 промахи), 66-е - Наталія Бурдига (+6:37.4, 4 промахи).

Переможницею гонки стала італійка Доротея Вірер, яка подолала дистанцію за 40 хвилин 19.9 секунди (0). 2-е місце на рахунку Кайси Макаряйнен (+54.8, 1 промах), 3-е - у чешки Габріели Соукалової (+1:09.9, 1 промах).

Як повідомляв УНІАН, напередодні відбулася чоловіча індивідуальна гонка, де українці також не потрапили в призери.

Етап КС триватиме до неділі. Біатлоністів чекає також жіноча і чоловіча естафети і мас-старти