За бійку під час матчу між "Динамо" та "Челсі" хулігану дали два роки умовно

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, його визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України та призначено покарання у вигляді обмеження волі на 2 роки з іспитовим терміном 1 рік.

Зазначається, що триває досудове розслідування щодо інших осіб, які також брали участь у хуліганських діях.

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В прокуратурі нагадали, що 20 жовтня на трибунах національного спортивного комплексу «Олімпійський» група агресивно налаштованих вболівальників напала на інших фанатів. Відео бійки, поширене у ЗМІ, спричинило значний суспільний резонанс та стало підставою для накладення суворих санкцій проти київського футбольного клубу.