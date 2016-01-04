За бійку під час матчу між "Динамо" та "Челсі" хулігану дали два роки умовно
Печерський районний суд Києва оголосив вирок 22-річному молодику, який вчинив бійку з вболівальниками під час проведення футбольного матчу між київським «Динамо» та лондонським «Челсі» 20 жовтня 2015 року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, його визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України та призначено покарання у вигляді обмеження волі на 2 роки з іспитовим терміном 1 рік.
Зазначається, що триває досудове розслідування щодо інших осіб, які також брали участь у хуліганських діях.
Читайте такожУ Києві судитимуть зловмисника, який напав на вболівальника на матчі "Динамо" - "Челсі"
В прокуратурі нагадали, що 20 жовтня на трибунах національного спортивного комплексу «Олімпійський» група агресивно налаштованих вболівальників напала на інших фанатів. Відео бійки, поширене у ЗМІ, спричинило значний суспільний резонанс та стало підставою для накладення суворих санкцій проти київського футбольного клубу.