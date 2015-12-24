Гравець "Динамо" став найкращим футболістом Аргентини 2015 року

У категорії гравців, які виступали в місцевому чемпіонаті він випередив знаменитого Карлоса Тевеса з «Бока Хуніорс» і Карлоса Санчеса, який грає за «Рівер Плейт», повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

Рубен забив у чемпіонаті Аргентини 21 гол, що значною мірою посприяло завоюванню його командою «Росаріо Сентраль» третього місця. Клуб також став фіналістом Кубка Аргентини і завоював право в наступному році взяти участь в Кубку Лібертадорес.

Зазначимо, що Ліонель Мессі, який захищає кольори каталонської «Барселони», був визнаний кращим серед футболістів, які грають за кордоном.

Разом з тим, в даний момент Рубен знаходиться на роздоріжжі, щодо своєї майбутньої кар'єри.

Ситуацію з орендованим гравцем прояснив президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс: "У «Росаріо Сентраль» є право викупити контракт Рубена. Якщо вони ним не скористаються, футболіст повернеться в «Динамо». Просто так в Аргентині не забивають по 21 м'ячу і не стають кращим гравцем!"