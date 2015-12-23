Директор департаменту "Шахтаря" Любош Міхел покидає клуб
01:24, 23 грудня 2015Спорт
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Директор департаменту міжнародних змагань Любош Міхел залишає ФК «Шахтар» і переїздить до Греції.
Любош Міхел продовжить працювати в Греції / shakhtar.com
Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.
Відзначається, що словацький фахівець прийняв пропозицію ФК ПАОК, в якому з січня 2016 року продовжить свою кар'єру в якості члена Ради директорів.
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""Шахтар" дякує Любошу Міхелу за професіоналізм, відповідальність і величезний внесок у розвиток клубу. Бажаємо успіхів, удачі та перемог на новому місці роботи", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Міхел очолював департамент міжнародних змагань "Шахтаря" з 2008 року.
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