"Баварія" офіційно оголосила про зміну тренера в літнє міжсезоння

44-річний іспанський фахівець Пеп Гвардіола не став продовжувати свій контракт з "Баварією" і новим тренером "Рекордмайстера" з 1 липня 2016 року стане італієць Карло Анчелотті, повідомляє офіційний сайт ФК "Баварія".

56-річний італієць отримає контракт строком на три роки - до 30 червня 2019 року.

"Ми вдячні Пепу Гвардіолі за все, що він зробив для нашого клубу з 2013 року. Я впевнений, що Пеп і команда тепер будуть працювати ще інтенсивніше для того, щоб досягти поставлені цілі, незважаючи на те, що тепер точно відомо, що Пеп покине "Баварію", - заявив голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге.

"Карло Анчелотті в якості тренера домігся великих успіхів, він тричі перемагав в Лізі Чемпіонів. Це спокійний, збалансований фахівець, який знає як працювати з зірками і грати в різноманітний футбол. Ми шукали таку людину і знайшли його. Ми в передчутті спільної роботи", - додав Румменіге.

"Для мене велика честь стати тренером такого великого клубу, як "Баварія", - заявив Карло Анчелотті.

"Баварія" є найтитулованішим професійним футбольним клубом в Німеччині, на її рахунку 25 чемпіонських титулів і 17 Кубків Німеччини, 3 перемоги в Кубку європейських чемпіонів і дві — в Лізі чемпіонів (5 титулів у найпрестижнішому єврокубку). В кінці 2013 року команда стала першим німецьким клубом, що виграв клубний Кубок світу ФІФА.

Зміна тренерів стала другою в Топ-клубах світу за останній тиждень.

Як повідомляв УНІАН, у четвер стало відомо про відставку з посади головного тренера англійського "Челсі" (Лондон) португальського фахівця Жозе Моуріньо. Напередодні, у суботу, "Челсі" очолив голландський фахівець Гус Хіддінк, який підписав контракт до кінця сезону 2015/16.