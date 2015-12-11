Гравець "Дніпра" Зозуля виставив медаль за участь у фіналі Ліги Європи на благодійний аукціон для воїнів АТО

Футболіст дніпропетровського "Дніпра" Роман Зозуля, який брав участь у фіналі Ліги Європи сезону 2014/15 виставив на аукціон свою медаль отриману за участь у цьому матчі, повідомляється на сторінці спортсмена у Facebook.

"Ні для кого не секрет,що війна ще не закінчена і Наші хлопці так само потребують допомоги,адже вже настала зима.А в полях це відчувається набагато сильніше. На даний момент, моє найвище досягнення у футболі - фінал Ліги Європи.З цього пам'ятного та історичного матчу у мене є медаль. Сьогодні я хочу виставити її на аукціон! Всі виручені кошти підуть на потреби хлопців у зоні АТО!", - написав Зозуля.

Стартова ціна лоту 10 тис. грн. Аукціон триватиме до кінця року - 23:59 31.12.2015.

"Ставки пишіть в коментарях.Аукціон проходить тільки на моїй сторінці", - підсумовує гравець "Дніпра".

Як повідомляв УНІАН, у фіналі Ліги Європи-2015 дніпропетровський "Дніпро" грав з іспанською "Севільєю" і поступився у впертій боротьбі з рахунком 2:3.