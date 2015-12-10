Наталія Добринська затверджена кандидатом до Комісії атлетів МОК

11:35, 10 грудня 2015
Спорт
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Виконком Міжнародного Олімпійського Комітету затвердив кандидатури 24 спортсменів на вибори до Комісії атлетів МОК, які відбуватимуться під час Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

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Серед претендентів у важливий орган світового олімпійського руху і представниця нашої країни – Олімпійська чемпіонка з легкоатлетичного багатоборства Ігор-2008 у Пекіні Наталія Добринська, яка делегована Національним олімпійським комітетом України, повідомляє прес-служба НОК України.

Загалом кандидати представляють усі континенти та 14 видів спорту.

Обиратимуть до Комісії атлетів МОК безпосередньо самі учасники Олімпійських ігор-2016. За підсумками їх голосування будуть обрані 4 спортсмени, які стануть також і членами МОК на 8-річний термін.

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