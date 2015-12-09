На чемпіонаті України з шашок визначилися претенденти на титул

Турнір проходить серед чоловіків і жінок, повідомляє прес-служба Федерації шашок України.

Після 9-ти з 11-ти турів чоловічих змагань лідирує трійка найсильніших шашкістів країни згідно рейтингу. Ігор Кірзнер із Запоріжжя несподівано оступившись на початку чемпіонату, веде більше боротьбу за 3-ю сходинку. Боротьбу за звання чемпіона України продовжують два міжнародних гросмейстера - Юрій Анікєєв з Харкова і нещодавній володар 4-го місця на Чемпіонаті світу в Голландії Артем Іванов з Дніпропетровська. Дистанцію в 9 турів обидва пройшли без поразок, але нічийних закінчень партій у Іванова виявилося більше. На даний момент за очками у спортсменів рівність, але у Анікєєва партія в запасі і більш вагомі шанси стати чемпіоном України.

У жіночому турнірі після 7-ми турів з 9-ти Вікторія Мотричко з Одеси з перших турів захопила перше місце. Незважаючи на переслідування Людмили Литвиненко із Запоріжжя перевага Мотричко солідна. Литвиненко необхідно скорочувати різницю в 1 бал, але у неї більш складний календар решти партій. І кращі шанси на завоювання третього поспіль золота чемпіонату України у 26-річного міжнародного гросмейстера з Одеси. Також за місця на п'єдесталі змагаються Ірина Чебукіна та Вікторія Біла. Чебукіна на початку чемпіонату завдала поразки чинній чемпіонці Європи Ользі Балтажі, яка так і не змогла відійти від поразки й на сьогоднішній день займає лише 6-у позицію.

Чемпіонат України з міжнародних шашок проходить у Білій Церкві з 3 по 10 грудня.