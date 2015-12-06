Українець Олег Єфимович повернув собі пояс чемпіона Європи

Олег Єфимович (Україна, 27-2, 14 КО) в дуже видовищному конкурентному бою здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над колишнім чемпіоном Євросоюзу Рудді Енкарнасьоном (Іспанія/Домініканська Республіка, 35-24-4, 17 КО), повідомляє Boxingnews.com.ua.

Українець повернув собі пояс чемпіона Європи (EBU) в напівлегкій вазі, втрачений в 2010-му році, а також відстояв титул континентального чемпіона WBA. У 8-му раунді рефері відрахував Енкарнасьону стоячий нокдаун. Рахунок суддівських записок: 117-110, 118-109 і 117-111 на користь Єфимовича. Зазначимо, що цей щільний, насичений поєдинок ряснів гострими моментами і став одним з кращих боїв, що відбулися на території України за 2015 рік.

Континентальний чемпіон WBA у ваговій категорії «мухи» (до 50,8 кг) Артем Далакян (Україна, 12-0, 8 КО) здобув дострокову перемогу в першому раунді над Робертом Каналашом (Угорщина, 11-6, 8 КО). Каналаш не виявив ніякого бажання битися і валився на настил рингу мало не при кожному замаху Далакяна. Менш ніж за три хвилини горе-претендент впав чотири рази (причому лише перше його падіння стало наслідком пропущеного удару), після чого терпінню рефері прийшов кінець, і поєдинок був зупинений.

Володар титулу UBO World у вазі «суперпівника» (до 55,3 кг) Олександр Єгоров (Україна, 15-1-1, 8 КО) здобув дострокову перемогу в другому раунді над Габором Молнаром (Угорщина, 17-9, 11 КО). Єгоров буквально бігав за Молнаром і на вибір «метілив» його з перших секунд поєдинку. Розв'язка настала на другій хвилині другого раунду. коли претендент нарешті впав від сукупності пропущених ударів. Угорець досить важко прийняв вертикальне положення до закінчення відліку, але його «бовтало», і рефері зупинив поєдинок.