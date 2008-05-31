Європейці ”голосують” за Барака Обаму (опитування)

Згідно з результатами опитування, проведеного в п`ятьох країнах, мешканці Європи воліли б бачити Барака Обаму як президент США, пише Лента.руз посиланням на The Telegraph.

Лише 15 відсотків мешканців Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії та Росії хотіли б бачити в кріслі президента США Джона Маккейна.

Барак Обама особливо популярний в Італії: 70 відсотків опитаних проголосували б за нього, якби могли. У Франції його підтримують 65 відсотків опитаних, а в Німеччині 67 відсотків. І лише 6 відсотків німців готові підтримати Маккейна.

У Росії Барака Обаму підтримує 31 відсоток опитаних, Маккейна - 24 відсотки. А 56 відсотків опитаних росіян просто вважають, що США приносять у світ зло.