Український проект "Біг заради миру" отримав нагороду "Peace and Sport"

Це одна з найпрестижніших нагород в царині миру та спорту. Премія заснована в 2007 році Принцом Монако Альбертом ІІ і вручається в 9 різних номінаціях. Переможців визначали 80 великих спортсменів "Чемпіони заради миру" серед яких є і українець: Сергій Бубка.

“Півроку тому, коли ми розпочали цей проект, ми навіть не думали про те, що він набуде таких масштабів. Сьогодні, коли позаду тисячі кілометрів, розумію, що все можливо, коли є висока мета і команда однодумців. Ми здійснили щось по-справжньому надзвичайне. Те, чого ніхто до нас не робив. Це неймовірний досвід.” - поділився Роман Жорін, один з організаторів забігу. - “Ми дуже сподіваємося, що Україну тепер ще більше сприйматимуть як націю, що прагне миру”

Церемонія нагородження відбулася в Монако під час Міжнародного форуму "Реасе and Sport".

Довідка:

Run for Peace (Забіг Миру) – це глобальна ініціатива, спрямована на демонстрацію єдності народів Європи у прагненні до мирного життя. Головним засобом є біг, як символ миру, що об’єднує мільйони людей, незалежно від політичних, культурних, етнічних, гендерних ознак.

21 березня 2015, у річницю підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, команда з 12 сміливців вирушила у бігову подорож Європою. Один за одним члени команди долали неймовірні відстані, незважаючи на час доби, погодні умови та інші перешкоди. 49 днів, понад 8500 км, 14 європейських країн. Команда “Забігу Миру” повернулася в Україну 8 травня 2015 року.

Другий етап забігу планується по північним країнам Європи, а третій — по східним і південним європейським країнам із завершальною молитвою у Ватикані.

Команда Забігу Миру: громадський діяч Віктор Мазярчук, маркетолог Роман Жорін, підприємець Ігор Новіков, фінансисти Ксенія Джуган та Наталія Мартіашвілі, інженер Геннадій Кузнєцов, ювелір Іван Артеменко, марафонці Станіслав Лазюта та Іван Гурін, спортивний менеджер Дмитро Бабенко, менеджер зовнішньоекономічної діяльності Олексій Кононенко, журналіст Сергій Попов.