Жіноча збірна України виграла матч відбіркового турніру Євробаскету-2017 у Німеччині

В Марбурзі (Німеччина) завершився матч 2-го туру відбіркового турніру Євробаскету-2017 серед жіночих команд, в якому збірна Німеччини і приймала команду України і програла з рахунком 64:66, повідомляє офіційний сайт ФІБА-Європа.

Українки мали перевагу в першій половині матчу, створивши собі очковий запас "+7". Перша чверть завершилася з рахунком 23:19 на користь гостей, а друга - 21:18. А після великої перерви господарки майданчика перезватили ініціативу, але наздогнати українок так і не змогли - 16:13 та 11:9 по чвертях.

Кращим гравцем матчу у складі переможниць стала Аліна Ягупова, на рахунку якої 22 очка. У Олесі Малашенко на рахунку 19 балів.

В паралельно проходив матчі Групи D Люксембург - Сербія гості здобули перемогу з розгромним рахунком - 38:132.

Таким чином, у збірних України і Сербії по дві перемоги в перших двох турах. Раніше українки виграли у Люксембургу (90:38), а сербки - у Німеччині.

Матч 3-го туру Україна - Сербія відбудеться 20 лютого 2016 року.