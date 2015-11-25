"Барселона" познущалася над "Ромою" у матчі Ліги Чемпіонів (фото)

Підопічні Луїса Енріке з легкістю переграли суперника, повідомляє Проспорт.

Дублями в матчі відзначилися Ліонель Мессі (18' та 60') і Луїс Суарес (15' та 44'), ще по одному голу на свій рахунок записали Жерар Піке (56') і Адріано (77').

За "Рому" на 91-й хвилині голом відзначився Едін Джеко.

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Завдяки цій перемозі "Барселона" достроково вийшла з групи Е, набравши 13 очок.

У наступному турі вона зіграє проти "Байєра", а "Рома" зіграє з БАТЕ. Обидва матчі відбудуться 9 грудня.

Раніше УНІАН повідомляв, що каталонська "Барселона" розгромила мадридський "Реал" в першому "ель-класіко" сезону 2015/16. У гостях, на стадіоні "Сантіяго Бернабеу" команда Луїса Енріке тотально переграла підопічних Рафаеля Бенітеса, забивши їм 4 сухих м'ячі – 0:4.