Артем Федецький заряджає: перші кадри із стадіону в Маріборі (відео)
01:00, 18 листопада 2015Спорт
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Захисник збірної України підійшов до сектору із українськими вболівальниками після гри із Словенією.
REUTERS
Артем Федецький святкує вихід збірної на Євро-2016 у секторі із українськими вболівальниками.
Як повідомляв УНІАН, у Маріборі (Словенія) завершився матч-відповідь плей-офф відбірного турніру Євро-2016, в якому збірна України зіграла внічию з командою Словенії - 1:1, і перемігши за сумою двох матчів (3:1) вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.
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