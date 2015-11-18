Артем Федецький заряджає: перші кадри із стадіону в Маріборі (відео)

Артем Федецький святкує вихід збірної на Євро-2016 у секторі із українськими вболівальниками.

А ось ексклюзив-))) Posted by Dmytro Goncharenko on Tuesday, November 17, 2015

Як повідомляв УНІАН, у Маріборі (Словенія) завершився матч-відповідь плей-офф відбірного турніру Євро-2016, в якому збірна України зіграла внічию з командою Словенії - 1:1, і перемігши за сумою двох матчів (3:1) вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.