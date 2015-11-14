Селезньов після матчу зі Словенією: "Ми розуміємо, що стоїть на кону"

Євген Селезньов прокоментував матч проти збірної Словенії в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

Зокрема, на питання, чи задоволений він результатом, футболіст зазначив: "Я буду задоволений результатом, коли зіграємо другий матч. Якщо він буде позитивним для нас, то я буду задоволений".

Відповідаючи на запитання, кому він посвяает свій гол, Селезньов сказав: "Присвятив гол дружині і дитині. Тим більше, такий гол за збірну, за яку давно не забивав. Я сподівався, що Федецький мені прострелить і він це зробив, ми довго один одного знаємо. А я форвард, я повинен забивати з будь-якої позиції — чи то з двох метрів або двадцяти сантиметрів".

Говорячи про настрій на гру нападник зазначив: "Ми добре налаштувалися на сьогоднішній поєдинок, розуміли, що буде важка гра. Словенія — гідний суперник. На виїзді буде ще важче, але ми розуміємо, що стоїть на кону, і постараємося здобути позитивний результат".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна України обіграла у Львові команду Словенії з рахунком 2:0. Вирішальний матч-відповідь у боротьбі за путівку на Євро-2016 відбудеться 17 листопада в словенському Маріборі.