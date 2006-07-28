1 серпня до Києва прибуде Кубок Стенлі

1 серпня в Києві відбудеться презентація однієї з найпрестижніших хокейних нагород - Кубка Стенлі.

Легендарну нагороду до України привезе Антон БАБЧУК - уродженець Києва, а сьогодні - хокеїст «Кароліна Харрікейнз», американського клубу, який виграв головний приз Національної хокейної ліги в 2006 році, повідомили УНІАН у компанії «Союз-Віктан»:

А.БАБЧУК 9 років займався хокеєм уКиєві, а сьогодні у 22 роки успішно грає в НХЛ. За його ініціативою і завдяки підтримці хокейного клубу «Беркут» і компанії «Союз-Віктан» 1 серпня Кубок Стенлі представлять у рідному місті хокеїста.

О 13.00 відбудеться зустріч почесної нагороди в міжнародному аеропорту «Бориспіль». Після чого А.БАБЧУК пройде в спортивний клуб «Авангард», в якому він вчився грати в хокей. Урочиста презентація Кубка Стенлі громадськості в «Авангарді» відбудеться о 15.00. Того ж дня о 18.00 у концерт-холі «Freedom» відбудеться прес-конференція з участю А.БАБЧУКА.

Кубок Стенлі вже вдруге підряд відвідує Україну. У 2004 році найвищу нагороду професійного хокею привозив до Києва український хокеїст Руслан ФЕДОТЕНКО - володар Кубка, гравець НХЛ з клубу "Тампа Бей Лайт". Тепер, після найдовшого в історії НХЛ локауту 2005 року, його вперше завоював американський клуб «Кароліна Харрікейнз». Згідно з традицією, кожен гравець команди-переможниці має право на одну добу привезти Кубок на свою батьківщину.

Увечері 1 серпня за ініціативою іншого українського хокеїста і теж гравця «Кароліни» Олега ТВЕРДОВСЬКОГО Кубок вирушить до Омська.