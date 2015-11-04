"Динамо" програло "Челсі" у матчі Ліги чемпіонів (результати всіх матчів)

У Лондоні завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Челсі" приймав київське "Динамо" і виграв з рахунком 2:1.

Дубль у цьому матчі зробив Олександр Драгович, який вразив і свої, і чужі ворота, а вирішальний гол у матчі забив екс-гравець донецького "Шахтаря" і нападник "Челсі" Вілліан.

Матч проходив з невеликою перевагою англійців, які останнім часом перебувають у явній ігровій і психологічній кризі.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

В паралельному матчі у Хайфі ізраїльський "Маккабі" (Тель-Авів) приймав португальський "Порту" і програв з рахунком 1:3.

Таким чином, після 4-х турів в турнірній таблиці Групи G у "Порту" - 10 очок, "Челсі" - 7, "Динамо" - 5, "Маккабі" - 0.

Ліга чемпіонів. 4-й тур.

Барселона - БАТЕ - 3:0

Рома - Байєр - 3:2

Баварія - Арсенал - 5:1

Олімпіакос " - "Динамо" Зг - 2:1

Маккабі Т-А - Порту - 1:3

Челсі - Динамо - 2:1

Ліон - Зеніт - 0:2

Гент - Валенсія - 1:0