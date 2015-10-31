"Динамо" обіграло "Металіст" у матчі Прем'єр-ліги

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 13-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Динамо" обіграло "Металіст" з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена ще в першому таймі.

Кияни протягом всієї гри мали помітну ігрову і територіальну перевагу, але відкрили рахунок на 34-й хвилині. Сергій Сидорчук у штрафному прийняв передачу Мораєса і низом відправив м'яч у дальній кут воріт.

А в середині другого тайму, на 75-й хвилині Жуніор Мораєс подвоїв перевагу "Динамо". Андрій Ярмоленко прострілив уздовж воріт і Мораєс з меж воротарського майданчика переправив м'яч у ворота.

Таким чином, "Динамо" наздогнало донецький "Шахтар" у турнірній таблиці за набраними очками (по 31 очку), але поступається гірникам за додатковими показниками.