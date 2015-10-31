Прем'єр-ліга, 13-й тур, "Карпати" - "Металург": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч 13-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Карпати" приймають запорізький "Металург".

У цій грі зійшлися команди, які займають 7-е і останнє, 14-е місце в турнірній таблиці.

"Металург" - єдина команда в лізі, яка не здобувала перемог з початку турніру. І «Карпати» об'єктивно зараз повинні перемагати аутсайдера, щоб підтвердити своє бажання закріпитися хоча б у верхній половині таблиці. Хоча, не так давно йшлося про більш амбіційні цілі.

Вдома галичани не перемагали майже 3 місяці – після 8 серпня, що і обумовлює частковий регрес восени. Крім того, у попередніх домашніх зустрічах з «Металургом» львів'яни були не надто гостинними, і результати минулого сезону у практично рівній парі виглядають швидше винятком із загальних правил - 11 перемог, при 7 нічиїх та 3 поразках господарів в іграх у Львові.

Цікаво, що після повернення запорожців в еліту дане протистояння набуло результативної ознаки, адже в 6-ти поспіль матчах обидві команди обов'язково забивають.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри є "Карпати". На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,15 до 1, на нічию - 6,70 до 1, а на перемогу "Металурга" - 13,92 до 1.

Матч "Карпати" - "Металург" розпочнеться у Львові о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.