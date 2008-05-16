Міжнародний турнір з боксу на призи братів Кличків пройде в Києві

23 травня в столичному Палаці спорту відбудуться фінальні бої Міжнародного турніру з любительського боксу, організаторами якого вже 8-й рік підряд виступають брати КЛИЧКИ.

Проте майбутня подія буде кардинально відрізняться від щорічних змагань, адже 80% учасників, які вийдуть на київський ринг, мають ліцензії на Олімпійські ігри в Пекіні, а це 150 боксерів з 30-ти країн світу, повідомили УНІАН організатори турніру.

Україну на турнірі представлятимуть всі вісім спортсменів, що одержали олімпійські ліцензії на чемпіонаті світу 2007 р. в США і на відбірному турнірі 2008 р. в Італії. Це: львів`янин Георгій ЧИГАЄВ (до 48 кг), одесит Василь ЛОМАЧЕНКО (до 57 кг), Олександр КЛЮЧКО з Миколаєва (до 60 кг), Олександр СТРЕЦЬКИЙ (до 69 кг) з Дніпропетровська, Сергій ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО (до 75 кг) з Миколаєва, Ісмаїл СИЛЛАХ (до 81 кг) з Маріуполя, Олександр УСИК (до 91 кг) з Сімферополя і В’ячеслав ГЛАЗКОВ (понад 91 кг) з Луганська.

Як повідомив сьогодні на присвяченій турніру прес-конференції заступник міністра України у справах сім`ї, молоді і спорту Мирослав ДУТЧАК, «ми пишаємося українським боксом, адже він є одним з лідируючих в світі, і ці змагання дуже важливі для нас. Тому міністерство не могло залишитися осторонь і виступило одним із співорганізаторів турніру на призи братів КЛИЧКІВ. Ми розглядаємо майбутню подію як важливий етап в підготовці до Пекінської Олімпіади, яка проходитиме з 8 по 24 серпня цього року, для нас дуже важливо бачити, в якому стані наша команда».

Віце-президент Європейської асоціації боксу Ігор ГАЙДАМАК розповів, що свою участь в турнірі підтвердили близько тридцяти країн. За клопотанням тренерської ради, яку очолює головний тренер збірної команди України Дмитро СОСНОВСЬКИЙ, ми ухвалили рішення зупинитися на конкретних країнах, які цікавлять в поєдинках наших спортсменів. Це Росія, Туреччина, Азербайджан, Італія, Алжир, Корея, Ізраїль, Білорусь, Катар, Куба та інші. У нашому заході, в основному, візьмуть участь боксери-ліцензійники. Кожна країна хоче перевірити своїх спортсменів в серйозній боротьбі, сказав І.ГАЙДАМАК.

«Ми всіх запрошуємо, – додав віце-президент Федерації боксу України Юрій АНДРІЙЧУК. - Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту зробило все, щоб команди-учасники турніру були забезпечені культурною програмою. Федерація боксу зі свого боку узяла левову частку організації цього турніру. Фонд КЛИЧКІВ нагородить переможців. Всіх запрошуємо, чекаємо. Повірте, свята такого в Києві ще не було!».