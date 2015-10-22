Гравці "Шахтаря" пояснили свій програш "Мальме"

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Фред, півзахисник "Шахтаря":

- Сьогодні наша найбільша проблема полягала в тому, що "Мальме" грав у дуже закритий футбол, при цьому непогано виходячи в контратаки. Саме так вони і забили нам. У нас також були можливості розписатися у воротах суперника, але, на жаль, ми не змогли їх реалізувати. Ми досить довго вивчали опонента, переглядали його ігри, знали, що "Мальме" - організована команда. Тому сьогодні суперник нічим нас не здивував, єдине - шведам вдалося забити, після чого вони просто добре закрилися в захисті. Але "Шахтар" не опускає руки! Ми сподіваємося добитися перемоги в наступному матчі.

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Тарас Степаненко, півзахисник "Шахтаря":

- Були готові до такої гри. В принципі, ми її контролювали в першому таймі, але потім пропустили м'яч і не змогли відігратися. А в другій половині поєдинку почали поспішати і допускати більше помилок. У нас було достатньо моментів, але й браку було в надлишку, тому ми практично нічого не створили попереду. Не можна звинувачувати в цьому когось одного: помилялася вся команда і поступилася вся команда. Ще раз повторюся: у другому таймі у нас зовсім не пішла гра. Було складно розкривати оборону "Мальме", суперник практично всім складом відійшов назад. Шведи - атлетично сильна команда, і якщо з'являлися вільні зони, вони постійно в них вбігали. А коли є простір, природно, діяти набагато легше. Тим більше опонент нас грамотно пресингував. У кінцівці зустрічі у мене був непоганий момент, але я не встиг скоординуватися: м'яч потрапив у бік. Відскочив би він на хід... Якщо чесно, цього року трохи не щастить: ми граємо, намагаємося комбінувати, але не можемо забити, а потім пропускаємо і нам важко відіграватися. Але потрібно це пережити, тим більше нас ще чекає матч-відповідь з "Мальме". Ясна річ, зараз ми всі засмучені, але треба рухатися далі і працювати - тоді прийдуть і удача, і перемога.

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Бернард, півзахисник "Шахтаря":

- Засмучені і злі самі на себе. Багато вивчали "Мальме", серйозно готувалися до гри. На жаль, супернику вдалося забити, а потім вони дуже щільно закрилися в обороні, і у нас не вийшло її пробити. Проблема навіть не в тому, що у "Мальме" високі, фактурні захисники. Просто вони дуже щільно грали ззаду. Плюс поле тут зменшили, це відчувалося. Оборонятися на ньому легше. Хоча ми знали про це і були готові. Намагалися прорватися до воріт через фланги і через центр, задіяли передачі низом і верхи, але, на жаль, забити не вдалося. Набагато більше володіли м'ячем, проте пробити оборону суперника не змогли. "Мальме" зіграв дуже організовано.

Нагадаємо, "Гірники" досі йдуть без очок в турнірній таблиці Групи А і не забили жодного гола. 3 листопада український віце-чемпіон прийме "Мальме" у Львові