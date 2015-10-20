Тренер "Мальме" перед грою з "Шахтарем": "Наш шанс на перемогу – гра на контратаках"

На «Мальме Нью Стедіум» відбулася прес-конференція головного тренера «Мальме» Оге Харейде, присвячена майбутньому матчу з донеччанами.

"Ми бачили «Шахтар», знаємо, що ця команда собою являє. Вони справді грали нарівні з «Реалом». Але їм трохи не пощастило з призначеними пенальті, з пропущеними м'ячами. Також ми бачили їхній останній матч з «Динамо». «Шахтар» показав гру дуже високого рівня, великі швидкості. Загалом, був поєдинок світового масштабу. Бразильці «Шахтаря» демонструють відмінну техніку. Захист, представлений гравцями різних країн, теж діє якісно. «Шахтар» краще, швидше «Олімпіакоса», який приїжджав до нас у минулому році. Але ми теж готуємося дати гідну відсіч", - зазначив наставник шведського клубу.

Говорячи про те, кого з гравців донецького клубу у "Мальме" побоюються найбільше, Харейде зазначив: "Ми опираємося на статистику, бачимо кількість м'ячів: 50-60, які можуть забиватися. У «Шахтарі» є сильний нападник і потужна атакуюча лінія – разом з форвардом нападають також захисники. У складі суперника багато кваліфікованих виконавців. Тому подивимося. Ми готові протиставити «Шахтарю» міцну лінію оборони, працюємо над цим дуже старанно: щоб захистити наші кордони від донецьких атак. Знаю, що «гірники» діють дуже швидко, у них добре поставлена гра в пас, але ми будемо оборонятися від їх навісів у штрафну. В цілому ми готові зустріти «Шахтар» у всеозброєнні".

А розмірковуючи про те, яку тактичну схему вибере його команда, тренер "Мальме" заявив: "Ми часто граємо за схемою 3-5-2, в цьому році навіть частіше, ніж в минулому. Діяли ми і 4-4-2, але це дві різні розстановки. Виходимо з того, яка схема буде краще з конкретним суперником. Ми внесли зміни, тільки коли грали з «Зальцбургом», а так, повторюся, ми дотримуємося нашої основної схеми".

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня в Мальме (Швеція) відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Мальме" - "Шахтар".