Ярмоленко після підписання нового контракту: "Я – стовідсотковий динамівець!"

Після оформлення нового договору лідер «біло-синіх» зазначив в інтерв'ю офіційному клубному сайту "Динамо":

- Київське «Динамо» – це навіть більше, ніж рідний клуб для мене. Тут я отримав все, що необхідно для мого розвитку як професійного футболіста. Тут я виріс у гравця національної збірної, що є мрією будь-якого спортсмена. Тут я домігся того, до чого прагнув багато років, - став чемпіоном України, та й взагалі виграв усі національні трофеї. «Динамо» – це моя сім'я, і я дуже радий, що залишуся з нею.

Говорячи про бажання пограти в сильнішому закордонному чемпіонаті, Ярмоленко зазначив: "Як і раніше хочу спробувати свої сили в якомусь з Топ-чемпіонатів у складі одного з найсильніших європейських клубів. Знаю, що якщо в «Динамо» будуть надходити по-справжньому серйозні пропозиції, то ми знайдемо варіант, який влаштує всі сторони. Не приховую, я дійсно хочу, щоб клуб отримав за мою підготовку гідну компенсацію. Я міг би зовсім скоро піти безкоштовно, але вирішив, що з мого боку це буде неправильно".

Говорячи про мотивацію, гравець зазначив: "Я вважаю себе професіоналом, тому збираюся і далі на сто відсотків віддаватися своїй роботі, виконувати умови нового контракту і робити все, щоб принести користь «Динамо» і збірній. У мене, як і раніше, величезна мотивація. Я хочу рости і розвиватися, і впевнений, що в «Динамо» для цього створені всі необхідні умови. «Динамо» ставить перед собою високі цілі не тільки на внутрішній, але і на міжнародній арені. Мені це імпонує, в такій команді цікаво виступати. Вважаю, що наш клуб на правильному шляху, ми разом робимо дуже хорошу роботу. Так, поряд з успіхами трапляються і невдачі, але в наших силах це виправити, піднятися на новий рівень. І я готовий робити все, що від мене залежить, аби допомогти «Динамо» в цьому".

А розмірковуючи про те, що багато гравців київського клубу – як минулого, так і сьогодення – з особливим пієтетом говорять про динамівську емблему, про динамівську футболку, про динамівську сім'ю, Ярмоленко заявив: "Я теж в цьому ряду, можете не сумніватися. Вважаю себе стовідсотковим динамівцем! Я не просто граю в цій команді, я в повному розумінні цих слів захищаю честь «Динамо» і ставлюся до нашого колективу як до другої сім'ї, зустрічаючи до себе таке саме ставлення. Тому продовжую віддавати всі сили заради того, щоб принести максимальну користь клубу".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо про те, що Ярмоленко продовжив контракт з київським "Динамо" на 5 років - до 14 жовтня 2020 року.