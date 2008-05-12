Путін зустрівся з японськими дзюдоїстами

Голова уряду РФ Володимир Путін зустрівся з делегацією японських дзюдоїстів на чолі з олімпійським чемпіоном Ясухіро Ямасітою, повідомив прес-секретар голови уряду Дмитро Песков. Делегація японських дзюдоїстів дасть майстер-клас для провідних російських спортсменів, а також відвідає ряд спортивних об`єктів.

Ясухіро Ямасіта, якому 50 років, чемпіон Олімпіади-1984, п`ятикратний чемпіон світу в абсолютній ваговій категорії, професор факультету фізкультури університету Токай. У 2005 році в Японії вийшла книга з дзюдо, одним із співавторів якої був Путін, і Ямасита написав до неї коментар. Торік вони разом записали відеододаток до нового підручника з дзюдо, повідомляє ІТАР-ТАРС.