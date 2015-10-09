Президент ФК "Металург": Ніяких пропозицій від потенційних інвесторів в клуб не надходило

Президент ФК "Металург-Запоріжжя" Андрій Шевчук заявив в інтерв'ю клубній прес-службі, що на даний момент у клубу немає спонсорів, а життєдіяльність команди дитячо-юнацької школи і клубного офісу ведеться в обмеженому режимі, повідомляє офіційний сайт "Металурга".

- Йдуть тільки якісь розмови і обіцянки на камери, більше нічого. Немає жодних конструктивних пропозицій. Ми говорили про це неодноразово – ми готові до діалогу з усіма, хто реально може врятувати клуб та вирішити всі його нинішні проблеми. На жаль, на сьогоднішній день, сказати про те, що з'явився якийсь суб'єкт, готовий фінансувати «Металург», я не можу. Такого просто немає. Користуючись нагодою, ще раз запрошую потенційних інвесторів простягнути руку допомоги запорізькому клубу, - зазначив Шевчук.

Також президент клубу констатував: "На навчально-тренувальній базі вже немає гарячої води. Електроенергію змушені витрачати в режимі жорсткої економії - суворо лімітовано. Щоб було зрозуміло, цього ліміту клубного офісу та дитячо-юнацькій школі вистачає для роботи кожен день лише до обідньої перерви. Що стосується футболістів, то поки вони не тренуються. Головна і молодіжна команда знаходяться на вихідних. Повинні були збиратися в четвер, але тепер день їх зборів перенесено. Фактично, умов для продовження тренувального процесу на НТБ зараз немає. Повторюся, немає коштів – в тому числі на догляд за тренувальними полями, воду, електрику, харчування..."

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня керівництво ФК "Металург" заявило про те, що інвестори припиняють фінансування футбольного клубу з 1 жовтня. Матч 10-го туру "Металург" - "Олімпік", який відбувся 3 жовтня, був проведений "завдяки допомозі небайдужих людей, фанатів команди, за сприяння обласної та міської влади".