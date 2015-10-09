Гравець збірної Македонії Адемі, що попався на допінгу, наполягає на своїй невинності
14:13, 09 жовтня 2015Спорт
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Арріан Адемі зажадав перевірки проби В.
sport.com.mk
Гравець збірної Македонії і хорватського "Динамо" (Загреб) Арріан Адемі попався на допінгу, повідомляє Македонськи спорт.
Проба, яка дала позитивний результат була взята після матчу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Арсенал".
В даний момент гравець покинув розташування збірної і повернувся в Загреб, де буде чекати подальших інструкцій. Футболіст налаштований рішуче і має намір довести свою невинність. Адемі вважає, що відбулося непорозуміння і зажадає перевірки проби В.
"Ми були в шоці, коли прийшла звістка про Арріана Адемі. Досі не можемо повірити в те, що сталося", сказав його партнер по команді Ванче Шиков на прес-конференції перед матчем Македонія - Україна.
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