Гравець збірної Македонії Адемі, що попався на допінгу, наполягає на своїй невинності

Гравець збірної Македонії і хорватського "Динамо" (Загреб) Арріан Адемі попався на допінгу, повідомляє Македонськи спорт.

Проба, яка дала позитивний результат була взята після матчу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Арсенал".

В даний момент гравець покинув розташування збірної і повернувся в Загреб, де буде чекати подальших інструкцій. Футболіст налаштований рішуче і має намір довести свою невинність. Адемі вважає, що відбулося непорозуміння і зажадає перевірки проби В.

"Ми були в шоці, коли прийшла звістка про Арріана Адемі. Досі не можемо повірити в те, що сталося", сказав його партнер по команді Ванче Шиков на прес-конференції перед матчем Македонія - Україна.